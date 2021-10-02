لجنة الانتخابات تتم استعداداتها لبدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض

رام الله - دنيا الوطنأنهت طواقم لجنة الانتخابات المركزية كافة الاستعدادات الفنية اللازمة لبدء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، والتي تبدأ صباح يوم غد الأحد 3/10/2021 وتستمر حتى مساء يوم الخميس المقبل.وعقدت اللجنة على مدار الأيام الثلاثة الماضية 48 ورشة لامركزية في المناطق الانتخابية بالضفة، جرى خلالها تدريب طواقم مراكز التسجيل والنشر والاعتراض واطلاعهم على كافة تفاصيل عملهم بتسجيل الناخبين الكترونياً وورقياً وآليات النشر واستقبال طلبات الاعتراض، علماً أن المشرفين على هذه المرحلة تم تدريبهم بشكل مركزي في مقر اللجنة بمدينة البيرة مطلع الأسبوع الماضي.وبالتزامن مع ذلك، جهزت اللجنة حقائب التسجيل والنشر والاعتراض التي تحتوي على سجل الناخبين الابتدائي لنشره للجمهور في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، إلى جانب المطبوعات التوعوية والتحفيزية التي جرى نقلها إلى جميع محافظات الضفة الغربية وستوزع ميدانياً في الهيئات المحلية المشمولة بانتخابات المرحلة الأولى.كما بدأت لجنة الانتخابات منذ أيام عمليات نشر المعلومات للجمهور من خلال موقعها الإلكتروني وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملة التوعية والتثقيف لأولى مراحل العملية الانتخابية، والتي تسعى إلى تعريف الجمهور بأهمية المرحلة والتفاصيل الفنية المتعلقة بعملية التسجيل والنشر والاعتراض إلى جانب تحفيزهم على المشاركة. وبدأت اللجنة اصدار بطاقات للمراقبين والصحفيين الراغبين بتغطية العملية الانتخابية، واعتبرت كل المراقبين والصحفيين الذين تم اعتمادهم للانتخابات العامة (المؤجلة) معتمدين في العملية الانتخابية الحالية، كما جرى تفعيل الخط الاستعلام المجاني (1800300400) للرد على استفسارات المواطنين.