الصحة العالمية: %2 فقط من سكان أفريقيا تلقوا جرعتي اللقاح

رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة الصحة العالمية أن 2% فقط من سكان نصف دول قارة أفريقيا هم من تلقوا جرعتين من لقاح (كورونا).وقالت المنظمة: إن الحصيلة العالمية لإصابات ووفيات فيروس كورونا مستمرة في الانحسار، منذ الأسبوع الماضي.وتابعت أنه للمرة الأولى منذ قرابة الشهرين يتم رصد انخفاضا كبيرًا بالإصابات حيث سجلت بمنتصف أيلول/ سبتمبر بـ 4 ملايين إصابة جديدة، مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم.وأوضحت المنظمة أن "جميع المناطق سجلت انخفاضاً في الوفيات بأكثر من 15% باستثناء أوروبا، حيث كان عدد الوفيات مماثلا للأسبوع السابق".