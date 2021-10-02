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شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": قمع الاحتلال الوحشي لمسيرة بيت دجن دليلا على العنصرية والفاشية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على مواصلة التصدي لمحاولات الاحتلال سرقة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية وتفعيل المقاومة الشعبية ومواجهة إجراءات الاحتلال.

وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب، خلال مشاركة الجبهة في مسيرة بيت دجن الجمعة، أن قمع الاحتلال بوحشيه للمسيرة التي انطلقت اليوم والتي ودعت لها هيئة مقاومة الجدار، ولجنة التنسيق الفصائلي، واللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي، المواطنين مما أدى إلى اصابة العديد من المشاركين دليلا على عنصرية وفاشية الاحتلال.

وأشار طالب أن  اعمال الاستيطان الجارية تتم  بإشراف و دعم وتمويل الحكومة الاسرائيلية  وهذا يتناقض و يتعارض بوضوح مع نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وان المادة 147 من نفس الاتفاقية تعتبر الممارسات التي تتلازم مع الاستيطان كأعمال التدمير والتخريب والمصادرة بطرق تعسفية من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الدولي.

 ومنوها أن الاستيطان هو سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال الاسرائيلي ، ترمي من وراءه لتحقيق أهداف محددة بعيدة المدى في مقدمتها رسم حدود التسوية النهائية وابتلاع وضم أكثر من 50% من مساحة الأرض المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

هذا وقد أصيب عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال مسؤول ملف المقاومة الشعبية بساحة شمال الضفة مناضل حنني برصاصة مطاطية.

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