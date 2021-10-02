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عربي

أبوظبي: وفاة 4 رجال أمن بسقوط طائرة

أبوظبي: وفاة 4 رجال أمن بسقوط طائرة
رام الله - دنيا الوطن
لقي اليوم السبت، 4 عناصر من منتسبي شرطة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مصرعهم، إثر سقوط طائرة إسعاف كانت تقلهم، بحسب ما أعلنته الشرطة.

ونعت شرطة الإمارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على (تويتر) المقدم مدرب طيار خميس سعيد الهولي، ملازم طيار ناصر محمد الراشدي، طبيب مدني شاهد فاروق غلام، ممرض مدني جويل قيوي ساكارا مينتو.

وأكد البيان أن الأربعة وافتهم المنية، السبت الموافق 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وذلك إثر تعرضهم لحادث سقوط طائرة الاسعاف أثناء تأدية الواجب.

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