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شؤون فلسطينية

"اللجنة الوطنية" و"مؤسسة السنونو" توقعان اتفاقية لدعم مشروع استمتع بحياتك مع الموسيقى

"اللجنة الوطنية" و"مؤسسة السنونو" توقعان اتفاقية لدعم مشروع استمتع بحياتك مع الموسيقى
رام الله - دنيا الوطن
وقّع أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د.دوّاس دوّاس بحضور رئيس اللجنة الوطنية أ.د علي زيدان أبو زهري، ومؤسسة السنونو للثقافة والتراث والفنون ممثلة بالدكتورة منى الأشقر، اتفاقية لتنفيذ مشروع "استمتع بحياتك مع الموسيقى: مشروع العلاج بالموسيقى لتحسين الصحة النفسية لطلاب المدارس في قطاع غزة"، وذلك يوم السبت في مقر اللجنة الوطنية في مدينة غزة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدعم المقدم من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة دولة فلسطين. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الصحة النفسية لأطفال المدارس في قطاع غزة.

حيث أشار أبو زهري إلى أهمية دعم هذا المشروع لما له من آثار إيجابية على فئة الأطفال في قطاع غزة وخاصة أولئك الذين تعرضوا بشكل مباشر للعنف ويعانون من إجهاد ما بعد الصدمة. حيث يوفر المشروع الأنشطة الموسيقية التي تمكن الطلاب الذين يواجهون ظروفاً صعبة من إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية وتقليل التوتر وتهيئتهم لاستخدام الموسيقى كوسيلة إبداعية للتعبير عن أنفسهم، مما يؤدي إلى تحسين صحة الطلاب النفسية. ويأتي ذلك في إطار رسالة اللجنة ورؤيتها ببناء السلام العادل على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر . ومن أجل الدفاع عن جميع القيم التي تشكل سمو الكائن البشري وأساس كل حياة. وهي قيم الحرية والديمقراطية، والكرامة والتضامن، والاحترام، والإنصاف، والتفاهم، والسلام.

ووجّه شكره لمنظمة (إيسيسكو) ممثلة بمديرها العام د. سالم بن محمد المالك على دعم المشروع وحرصها على تطوير وتعزيز المشهد الثقافي والتربوي والعلمي في فلسطين في ظل التحديات التي نواجهها نتيجة سياسة الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وبدورها شكرت الأشقر اللجنة الوطنية و(إيسيسكو) على تخصيصهم الدعم لمشروع استمتع بحياتك مع الموسيقى، مؤكدة على التزام المركز بتدريب مجموعة من الأطفال عن طريق استخدام الموسيقى كأداة لتحفيز تكوين الخلايا العصبية والمرونة العصبية لتنشيط تكوين الخلايا العصبية، وبالتالي إعادة تهيئة الدماغ لتحسين الأداء الصحي للمراهقين.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من عبد الغني التكروري مدير البرامج في اللجنة الوطنية، ومحمد أبو شوقة مدير مكتب اللجنة الوطنية في المحافظات الجنوبية، ومن مؤسسة السنونو حضر كل من عرب الداري و عبد الجليل صرصور، وطاقم من المؤسسة.


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&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;مؤسسة السنونو&#34; توقعان اتفاقية لدعم مشروع استمتع بحياتك مع الموسيقى

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