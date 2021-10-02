المطران حنا: القدس في خطر شديد وما هو مطلوب عدم الاكتفاء بالأقوال



وشدد على أن هنالك حاجة ملحة لمبادرات خلاقة ولكنه قبل هذا وذاك القدس بحاجة الى وحدتنا وترابطنا وتعاوننا وتفاعلنا معا وسويا في الدفاع عنها فالقدس لنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد وهي ليست لجهة دون الأخرى ولا يحق لاحد ان يحتكر القدس وان يدعي بأنها له دون سواه ، كما وانه لا يحق لاحد ان يدعي الوطنية وان يقوم بالتخوين والتشهير بحق الاخرين.



وتابع: "لن تقوم لنا قائمة في القدس الا من خلال وحدتنا وتضامننا وتفاعلنا واخوتنا الإسلامية والمسيحية".



وقال المطران حنا: "أما الخطاب الذي يمزقنا ويشرذمنا فلا يستفيد منه الا اعداءنا الذين لا يريدون الخير لشعبنا كله وخاصة لمدينة القدس".



وتابع: كما وجب ان نؤكد في هذا المضمار ان الجرائم الاحتلالية المرتكبة بحق شعبنا والمتواصلة والمستمرة لن ترهب هذا الشعب ولن تزيده الا ثباتا وصمودا وتشبثا بحقوقه السليبة وارضه التي ينتمي اليها ومن حقه ان يدافع ويحافظ عليها.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما هو مطلوب من اجل القدس ليس فقط الاقوال وانما الأفعال، فلا يجوز التغني بعروبة القدس وفلسطينيتها وتركها لقمة سائغة للاحتلال الذي يسعى لسرقتها ونهب مقدساتها واوقافها والنيل من هويتها.