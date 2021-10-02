صور.. "الأشغال" تستعد لمواجهة فصل الشتاء بخطة طوارئ شاملة









رام الله - دنيا الوطنباشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والآثار الناجمة عنه في مختلف محافظات الوطن، عن طريق وضع خطة طوارئ شاملة.وذكرت الوزارة في بيان اعلامي صادر عنها، أنها أوعزت لكافة مديرياتها بضرورة الاستعداد ورفع الجاهزية لمواجهة فصل الشتاء، عبر تنظيف عبّارات الطرق، ومجاري الأودية، وصيانة بعض الطرق التي تعمل على تجميع مياه الأمطار وعرقلة حركةالسير.وقال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، أن المديريات على أتمّ الجاهزية من الناحية الفنية والبشرية للتعامل مع حالات الطوارئ في فصل الشتاء، حيث تقوم الوزارة بتوفير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على التعاطي مع الجاهزية لفصل الشتاء، وإزالة العوائق المتوقعة خلال سقوط الأمطاروالعواصف.كما طالبت الوزارة ، المواطنين إلى التوقف عن إلقاء النفايات وإطارات السيارات التالفة ومخلفات البناء، في مجاري عبارات المياه وعلى جوانب الطرق، الأمر الذي يرفع إمكانية تراكم المياه وتسربها إلى سطح الطريق، ويشكل إعاقة للسير ويرفع درجة الخطورة.وفي هذا السياق، عملت طواقم الأشغال العامة من فرق طوارئ وصيانة على رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في كافة محافظات الوطن، حيث عملت في كل من محافظة رام الله والبيرة ونابلس وطولكرم وجنين وبيت لحم وقلقيلية والخليل واريحاوالقدس والخليل وطوباس على تنظيف العبارات وجاري الأودية وأكتاف الشوارع، مثل تنظيف وادي الزومر ، وطريق شارع نابلس- عنبتا حتى حاجز عناب، وعبارات خربة الحمام والنزلات في طولكرم، وجوانب الطرقات والعبارات في رام الله، وطرق نابلس الباذان، وعينبوس جماعين، وبورين مادما، ومادما عصيرة، وبيتا اوصرين، وواد نابلس دير شرف طولكرم، وواد زواتا بيت ايبا وغيرها من الطرق في محافظة نابلس.أما في قلقيلية فتم العمل على تنظيف خمس عبارات نذكر منها، عبارة جسر مدخل بيت امين الغربي، وبيت امين الشرقية، وبيت امين الشمالية، وعزبة السلمان، وحبلة.اما في بيت لحم والخليل، فتم العمل على تنظيف المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم- النشاش، وعبارة الخضر الرئيسية، وعبارات ارطاس، وواد النار، ومجرى السيل لواد النار، وكل من عبارات واد القف والصفا وصوريف- الدير، وحلحول خاراس، وحلحولنوبا، وواد ننقر، والظاهرية دورا، والفوار- الحدب، والريحية ويطا وغيرها.وفي محافظة اريحا والاغوار وطوباس، قامت فرق الصيانة بتنظيف العبارات وجوانب الطرق في كل من شارع القدس وشارع عمان وشارع عين السلطان وقصر هشام وشارع المعرجات والديوك ومخيم عقبة جبر، وعبارات طريق طوباس نابلس الرئيسي وغيرها.وعن محافظتي جنين وسلفيت فتم تنظيف أيضاً العبارات وجوانب الطرقات مثل، منطقة الزبابدة ودورا الجلمة وطريق جنين- نابلس، وطريق مسلية- الزبابدة، وطريق تعنك- عانين.يذكر أن فرق الطوارئ بالوزارة من طواقم وآليات على أبهة الاستعداد المستمر للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن فصل الشتاء من امطار او فيضانات او سيول أو ثلوج، أو أي أضرار تنجم بفعل الرياح.