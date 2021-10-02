شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة تطلق أكبر برنامج لغرس وتعزيز القيم في المدارس

"التعليم" بغزة تطلق أكبر برنامج لغرس وتعزيز القيم في المدارس
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة أكبر برنامج لغرس وتعزيز القيم في المدارس والمؤسسات التعليمية في محافظات قطاع غزة للعام الدراسي 2021-2022.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت خلال لقائه مع مدراء التربية والتعليم: إن البرنامج المعنون بغرس وتعزيز القيم يأتي في إطار توجهات الوزارة نحو تبني برنامج متكامل يهتم بترسيخ القيم لدى الطلبة، إدراكاً منها للدور الذي تؤديه المنظومة القيمية في بناء شخصية المتعلم وتحقيق التوازن
الاجتماعي والسلوكي لديه.

وبين ثابت أن البرنامج جرى إعداده بالكامل من قبل الوزارة وأن هناك تنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار القرآن الكريم والسنة ومؤسسات حكومية ووطنية ومجتمعية، حيث يتضمن البرنامج إطلاق مجموعة من الأنشطة والفعاليات
الهادفة إلى تسليط الضوء على عدد من القيم الدينية والاجتماعية والوطنية والأخلاقية التي ترتبط بحياة المتعلمين اليومية. 

كما أوضح أن البرنامج يشمل إعداد دليل للمعلمين يتناول استراتيجيات غرس وتنمية القيم لدى الطلبة وسيجري تدريب كافة المعلمين على استخدام هذا الدليل.

وأضاف وكيل الوزارة أن جميع الجهات تعمل بشكل مشترك ومتكامل على غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلبة على مدار العام الدراسي من خلال تبني قيمة واحدة أسبوعياً، مبيناً أن البرنامج سينفذ من خلال عدة فعاليات وأنشطة في المدارس
مثل: تفعيل الإذاعة المدرسية، وتفعيل دور المرشد التربوي، واستضافة شخصيات دينية ووطنية وأكاديمية، وتنفيذ عروض مسرحية، وأنشطة صفية، وبوسترات ومواد توعوية، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي والصفوف الافتراضية وفعاليات أخرى تستحدثها المدارس.

ونوَّه وكيل وزارة التعليم إلى أن هذا البرنامج يأتي استكمالاً للعديد من البرامج التي تعزز القيم لدى الطلبة والتي نفذتها الوزارة في وقت سابق ومنها: تضمين القيم في المناهج والحصص الصفية، وبطاقات التعلم الذاتي، وإطلاق حملة الواجب نحو الله والوطن والآخرين والذات، ومسابقة المعلم القيمي، وحملة مدرستي بيتي الثاني.

يشار إلى أن الوزارة نسقت مع عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية لتنفيذ فعاليات مجتمعية متزامنة تتناول ذات القيم التي سيتم تناولها في المدارس وذلك بما يعزز السلوك الإيجابي لدى الطلبة وتبنيهم لهذه القيم لتصبح واقعاً ملموساً في حياتهم اليومية داخل المدارس وخارجها.

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