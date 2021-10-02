شؤون فلسطينية

القدس: 5 شهداء و154 حالة اعتقال و4 عمليات هدم خلال أيلول المنصرم

القدس: 5 شهداء و154 حالة اعتقال و4 عمليات هدم خلال أيلول المنصرم
رام الله - دنيا الوطن
رصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2021، وتركزت الانتهاكات حول عمليات الإعدام والاعتقالات وقرارات الحبس الفعلي وعمليات الهدم وقرارات الإخلاء وقرارات الإبعاد والحبس المنزلي، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وأيضًا تسليط الضوء على المشاريع الاستيطانية ضمن مخططاتها لتهويد المدينة المقدسة.

وخلال شهر أيلول/ سبتمبر أعدمت قوات الاحتلال 4 مواطنين وسيدة، ونفّذ مستوطنون اعتداءات همجية طالت عدداً من الشبان والأطفال والأهالي، حيث تم تسجيل 17 اعتداء منهم 9 اعتداءات على شبان بالطعن ومحاولة الخنق والدهس والضرب المبرح والرمي بالحجارة في أماكن عملهم.

وفيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضدّ المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، تم تسجيل نحو 33 إصابة إحداها لمسعف خلال إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

هذا واقتحم 6660 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، وفترات الاقتحامات تخللها منع الأهالي والمصلين من دخول المسجد الأقصى.

وحول حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بشكل يومي، تم اعتقال 154 مواطناً مقدسياً.

وأصدرت محاكم الاحتلال 17 حكماً بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، تراوحت ما بين شهرين إلى 42 شهراً، من بينهم حكم تعسفي بالسجن الفعلي بحق الأسير حاتم جرادات لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام.

وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق 5 أسرى.

وضمن الانتهاكات أصدرت سلطات الاحتلال 6 قرارات بالحبس المنزلي بحق مقدسيين، تراوحت ما بين خمسة أيام إلى 10 أيام، بالإضافة إلى فرض كفالات مالية باهظة عليهم.

كما أصدرت سلطات الاحتلال 15 قراراً بالإبعاد، ومن بين القرارات نحو 9 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وتراوحت فتراتها ما بين أسبوع إلى 6 أشهر.

أما في ملف هدم منازل المقدسيين، أجبرت بلدية الاحتلال 4 مواطنين مقدسيين على تنفيذ عمليات هدم قسري طالت 4 منازل وغرف سكنية ومنازل قيد الإنشاء في بلدات سلوان وبيت حنينا وجبل المكبر.

وفي إطار استكمال مشاريعها التهويدية شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع "تسوية الأراضي" في مدينة القدس المحتلة والذي يهدف إلى ضم ما تبقى من العقارات والأراضي الفلسطينية. 

أخبار ذات صلة

المطران حنا: القدس في خطر شديد وما هو مطلوب عدم الاكتفاء بالأقوال

المطران حنا: القدس في خطر شديد وما هو مطلوب عدم الاكتفاء بالأقوال

صور.. &#34;الأشغال&#34; تستعد لمواجهة فصل الشتاء بخطة طوارئ شاملة

صور.. "الأشغال" تستعد لمواجهة فصل الشتاء بخطة طوارئ شاملة

&#34;التعليم&#34; بغزة تطلق أكبر برنامج لغرس وتعزيز القيم في المدارس

"التعليم" بغزة تطلق أكبر برنامج لغرس وتعزيز القيم في المدارس

غزة: 6 وفيات و552 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: 6 وفيات و552 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يستدعي زوج وشقيق الشهيدة إسراء خزيمية

الاحتلال يستدعي زوج وشقيق الشهيدة إسراء خزيمية

حسن يوسف: والدة الشهداء زهران وأبناؤها قامات فلسطينية عظيمة

حسن يوسف: والدة الشهداء زهران وأبناؤها قامات فلسطينية عظيمة

الكشف عن تفاصيل جديدة للقاء أبو مازن وغانتس في رام الله

الكشف عن تفاصيل جديدة للقاء أبو مازن وغانتس في رام الله

فروانة: الاحتلال اعتقل أكثر من 7000 طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس 2015

فروانة: الاحتلال اعتقل أكثر من 7000 طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس 2015

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور.. &#34;الأشغال&#34; تستعد لمواجهة فصل الشتاء بخطة طوارئ شاملة

صور.. "الأشغال" تستعد لمواجهة فصل الشتاء بخطة طوارئ شاملة

&#34;التعليم&#34; بغزة تطلق أكبر برنامج لغرس وتعزيز القيم في المدارس

"التعليم" بغزة تطلق أكبر برنامج لغرس وتعزيز القيم في المدارس

القدس: 5 شهداء و154 حالة اعتقال و4 عمليات هدم خلال أيلول المنصرم

القدس: 5 شهداء و154 حالة اعتقال و4 عمليات هدم خلال أيلول المنصرم

الاحتلال يستدعي زوج وشقيق الشهيدة إسراء خزيمية

الاحتلال يستدعي زوج وشقيق الشهيدة إسراء خزيمية

حسن يوسف: والدة الشهداء زهران وأبناؤها قامات فلسطينية عظيمة

حسن يوسف: والدة الشهداء زهران وأبناؤها قامات فلسطينية عظيمة

فروانة: الاحتلال اعتقل أكثر من 7000 طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس 2015

فروانة: الاحتلال اعتقل أكثر من 7000 طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس 2015

&#34;الاحصاء&#34;: انطلاق العد الفعلي للتعداد الزراعي 2021

"الاحصاء": انطلاق العد الفعلي للتعداد الزراعي 2021

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد نيكاراغوا للاتصالات السلكية واللاسلكية

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد نيكاراغوا للاتصالات السلكية واللاسلكية

منوعات

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ&#34;البخل&#34;

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ"البخل"

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ&#34;30 ناقة&#34;

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ"30 ناقة"

شاهد: شبيهة أنغام تثير الجدل وترعب الجمهور بدرجة التشابه

شاهد: شبيهة أنغام تثير الجدل وترعب الجمهور بدرجة التشابه

شاهد: فوز العتيبي تثير الجدل بقُبلة أحمد موسى لها

شاهد: فوز العتيبي تثير الجدل بقُبلة أحمد موسى لها

ما حقيقة اعتقال سارة الكندري وأحمد العنزي بتُهم النصب والاحتيال؟

ما حقيقة اعتقال سارة الكندري وأحمد العنزي بتُهم النصب والاحتيال؟

عربي

جيش الاحتلال يختطف راعي أغنام لبناني عبر الحدود

جيش الاحتلال يختطف راعي أغنام لبناني عبر الحدود

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

ليبيا: خلافات حادة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة

ليبيا: خلافات حادة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة

القطريون يتوجهون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب أول مجلس تشريعي

القطريون يتوجهون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب أول مجلس تشريعي