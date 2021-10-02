القدس: 5 شهداء و154 حالة اعتقال و4 عمليات هدم خلال أيلول المنصرم

رام الله - دنيا الوطنرصدت محافظة القدس انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2021، وتركزت الانتهاكات حول عمليات الإعدام والاعتقالات وقرارات الحبس الفعلي وعمليات الهدم وقرارات الإخلاء وقرارات الإبعاد والحبس المنزلي، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وأيضًا تسليط الضوء على المشاريع الاستيطانية ضمن مخططاتها لتهويد المدينة المقدسة.وخلال شهر أيلول/ سبتمبر أعدمت قوات الاحتلال 4 مواطنين وسيدة، ونفّذ مستوطنون اعتداءات همجية طالت عدداً من الشبان والأطفال والأهالي، حيث تم تسجيل 17 اعتداء منهم 9 اعتداءات على شبان بالطعن ومحاولة الخنق والدهس والضرب المبرح والرمي بالحجارة في أماكن عملهم.وفيما يتعلق بالإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضدّ المقدسيين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، تم تسجيل نحو 33 إصابة إحداها لمسعف خلال إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز.هذا واقتحم 6660 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، وفترات الاقتحامات تخللها منع الأهالي والمصلين من دخول المسجد الأقصى.وحول حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بشكل يومي، تم اعتقال 154 مواطناً مقدسياً.وأصدرت محاكم الاحتلال 17 حكماً بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، تراوحت ما بين شهرين إلى 42 شهراً، من بينهم حكم تعسفي بالسجن الفعلي بحق الأسير حاتم جرادات لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام.وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق 5 أسرى.وضمن الانتهاكات أصدرت سلطات الاحتلال 6 قرارات بالحبس المنزلي بحق مقدسيين، تراوحت ما بين خمسة أيام إلى 10 أيام، بالإضافة إلى فرض كفالات مالية باهظة عليهم.كما أصدرت سلطات الاحتلال 15 قراراً بالإبعاد، ومن بين القرارات نحو 9 قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وتراوحت فتراتها ما بين أسبوع إلى 6 أشهر.أما في ملف هدم منازل المقدسيين، أجبرت بلدية الاحتلال 4 مواطنين مقدسيين على تنفيذ عمليات هدم قسري طالت 4 منازل وغرف سكنية ومنازل قيد الإنشاء في بلدات سلوان وبيت حنينا وجبل المكبر.وفي إطار استكمال مشاريعها التهويدية شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع "تسوية الأراضي" في مدينة القدس المحتلة والذي يهدف إلى ضم ما تبقى من العقارات والأراضي الفلسطينية.