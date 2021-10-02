غزة: 6 وفيات و552 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم السبت، بعد إجراء 1678 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأعلنت الوزارة في تقريرها اليومي: "تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 1105 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا"، مردفة: "يوجد 6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 170745 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 18000 حالة، إجمالي المتعافين 151347 حالة.وأكدت أن إجمالي الوفيات 1398 حالة وفاة، إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 353 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت الوزارة: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 423999 شخصا".