شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي زوج وشقيق الشهيدة إسراء خزيمية

الاحتلال يستدعي زوج وشقيق الشهيدة إسراء خزيمية
رام الله - دنيا الوطن
استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، المواطن محمد خزيمية، زوج الشهيدة إسراء خالد خزيمية، وشقيقها فادي من بلدة قباطية جنوب جنين، لمقابلة مخابراتها في حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وقال زوج الشهيدة وشقيقها، إن "قوات الاحتلال أبلغتهما بمراجعة مخابراتها في حاجز قلنديا للتعرف على جثمان الشهيدة، وعند وصولهما تم التحقيق معهما عن الشهيدة، وأخبروهم أنه لا يوجد جثمان للشهيدة عندهم".

واستشهدت إسراء خزيمية (30 عامًا)، فجر الخميس، برصاص الاحتلال في مدينة القدس، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانها.

وأكد ذوو الشهيدة أن الاحتلال قام بتصفية ابنتهم، خلال توجهها لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

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