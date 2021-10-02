حسن يوسف: والدة الشهداء زهران وأبناؤها قامات فلسطينية عظيمة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف على أن الموقف البطولي للحاجة أم موسى أمينة زهران يمثل المرأة الفلسطينية العظيمة، التي تعد أبناءها للجهاد والاستشهاد.وقال يوسف في تصريحات إذاعية: "كان لي الشرف أن أكون في اليوم الأول لاستشهاد الأخ أحمد إلى جانب والدتنا جميعاً الحاجة أم موسى زهران، والحقيقة الإنسان يشعر بمكانة عظيمة وهو يقف أمام عظماء وقامات عالية جدا".وأضاف يوسف: "نحن أمام أناس استثنائيين في وقت استثنائي، هذه المرأة تودع الابن الثاني شهيداً وزوجها أوذي من الاحتلال واعتقل أيضاً وسجن في سجون السلطة، وأبناؤها الآن جميعاً في السجن".ولفت القيادي يوسف إلى أن هذه المعنويات العظيمة التي تتمتع بها أم موسى زهران وكلماتها النابعة من الدماء والشهادة ومن معاناة السجون، كان لها الأثر البالغ في تحريك الماء الراكد.وأشار يوسف إلى أن المرأة ببساطتها تُسجل هذه المواقف الجليلة والكبيرة، وتقول للجميع كبيرا وصغيرا: "إننا نقف رأس حربة معكم".وشدد يوسف على أن وقفة الحاجة أم موسى زهران هي رسالة للرؤساء وللملوك والزعماء والمنبطحين ولغير المنبطحين، هي رسالة للكل وتقيم الحُجة على الجميع، وهذا الموقف لا نستطيع إلا أن نقف وقفة تكريم وإجلال له، وهذه العائلة تستحق منا ماء العيون.