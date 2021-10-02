الكشف عن تفاصيل جديدة للقاء أبو مازن وغانتس في رام الله

رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 12) عن تفاصيل جديدة، في اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قبل عدة أسابيع.وقالت القناة الإسرائيلية: "كشفنا حصريًا أن غانتس قال في لقائه مع أبو مازن إنه "يريد أن يكون رابين الجديد"، وأضاف: "أنا أؤمن بحل الدولتين، لكن في هذه الحكومة هناك قيود".وأواخر شهر آب/ أغسطس، التقى الرئيس عباس لأول مرة غانتس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وقال حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية: إنه تم البحث في العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية من كل جوانبها.فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن غانتس أبلغ عباس أن تل أبيب مستعدة لسلسلة إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية.