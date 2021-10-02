شؤون فلسطينية

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد نيكاراغوا للاتصالات السلكية واللاسلكية

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد نيكاراغوا للاتصالات السلكية واللاسلكية
رام الله - دنيا الوطن
في خطوة تعتبر استكمالا لنهج  وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خلق اتفاقيات تعاون وشراكة مع كافة دول العالم بحيث تعتبر هذه الاتفاقيات خطوة أولى لحشد دعم دولي على المستويين الحكومي والشعبي  لحق فلسطين في العضوية الكاملة في اتحاد الاتصالات العالمي واتحاد البريد العالمي الى جانب حصولها  على كافة حقوقها في قطاعات  الاتصالات ،تكنولوجيا المعلومات و البريد، وقعت اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة عن دولة فلسطين بوزيرها د.اسحق سدر و معهد نيكاراغوا للاتصالات السلكية واللاسلكية  والخدمات البريدية ممثلة  عن دولة نيكاراغوا بالوزيرة نهيما دياز فلوريس.

وغطت الاتفاقية قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البريد كما وتضمنت تبادل الخبرات والكفاءات ، البحث والتدريب والدراسات ،وخدمة الشكاوي.

وقد تم توقيع الاتفاقية افتراضيا عن طريق رابط زووم وبحضور السفير النيكاراغوي في فلسطين السيد يوبرتو موراليس وسعادة السفيرة سعاد صبح  قائم بأعمال الإدارة العامة للأمريكيتين والكاريبي  في وزارة الخارجية والمغتربين.



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توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد نيكاراغوا للاتصالات السلكية واللاسلكية

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد نيكاراغوا للاتصالات السلكية واللاسلكية

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