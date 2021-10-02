دولي

"مولنوبيرافير".. نتائج مبشرة لأول حبة دواء لعلاج (كورونا) تنتظر الموافقة

"مولنوبيرافير".. نتائج مبشرة لأول حبة دواء لعلاج (كورونا) تنتظر الموافقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تقارير طبية حديثة، أن حبة دواء مضادة لمرض (كوفيد-19) أظهرت نجاعة ملحوظة في تخفيف شدة الأعراض الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا). 

ونقلت صحيفة (غارديان) البريطانية، بأن الدواء الذي يقدم على شكل حبة، أدّى إلى خفض الوفيات والحالات التي تحتاج دخول المستشفى، إلى النصف.

وفي حال حصول الدواء على موافقة إدارة الغداء والدواء الأمريكية، فإنه سيكون أول عقار ضد مرض (كورونا) على شكل حبة، وفق ما نقل موقع قناة (سكاي نيوز) عربية.

ويرى خبراء أن تطوير دواء ضد (كوفيد-19)على شكل حبة، يمكن أن يساعد بشكل لافت على تطويق الجائحة، وجرى تطوير حبة الدواء من قبل شركة "ميرك آند ريدجر باك" الأمريكية.  

وقالت الشركة إنها بصدد طلب رخصة "الاستخدام الطارئ" للدواء في الولايات المتحدة، في غضون أسبوعين، وحينئذ ستطلب الموافقة في دول أخرى من العالم.

وعملت التجارب السريرية على رصد 775 شخصا ممن أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد، وظهرت عليهم أعراض متوسطة، لكنهم كانوا من الفئات المعرضة لمضاعفات أشد، سواء لأنهم من كبار السن أو لأنهم يعانون البداية واضطرابات صحية أخرى.

وجرى منح حبة الدواء التي تحمل اسم "molnupiravir" لنصف المصابين، على مدى خمسة أيام، بينما قدمت جرعة وهمية لا تضم أي شيء للمصابين الآخرين.

وكشفت النتائج أن 7% فقط ممن أخذوا حبة الدواء دخلوا إلى المستشفى من جراء الإصابة بمضاعفات (كورونا)، في حين وصلت هذه النسبة إلى 14% المصابين الذين لم يأخذوا الدواء.

ولم يجر تسجيل أي حالة وفاة وسط المصابين الذين أخذوا حبة الدواء، في حين تم رصد ثماني وفيات وسط الأشخاص الذين لم يأخذوا العقار الجديد.

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