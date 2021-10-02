"مولنوبيرافير".. نتائج مبشرة لأول حبة دواء لعلاج (كورونا) تنتظر الموافقة



ويرى خبراء أن تطوير دواء ضد (كوفيد-19)على شكل حبة، يمكن أن يساعد بشكل لافت على تطويق الجائحة، وجرى تطوير حبة الدواء من قبل شركة "ميرك آند ريدجر باك" الأمريكية.



وقالت الشركة إنها بصدد طلب رخصة "الاستخدام الطارئ" للدواء في الولايات المتحدة، في غضون أسبوعين، وحينئذ ستطلب الموافقة في دول أخرى من العالم.



وعملت التجارب السريرية على رصد 775 شخصا ممن أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد، وظهرت عليهم أعراض متوسطة، لكنهم كانوا من الفئات المعرضة لمضاعفات أشد، سواء لأنهم من كبار السن أو لأنهم يعانون البداية واضطرابات صحية أخرى.





وجرى منح حبة الدواء التي تحمل اسم "molnupiravir" لنصف المصابين، على مدى خمسة أيام، بينما قدمت جرعة وهمية لا تضم أي شيء للمصابين الآخرين.





وكشفت النتائج أن 7% فقط ممن أخذوا حبة الدواء دخلوا إلى المستشفى من جراء الإصابة بمضاعفات (كورونا)، في حين وصلت هذه النسبة إلى 14% المصابين الذين لم يأخذوا الدواء.



