شؤون فلسطينية

وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الثقافة عاطف أبو سيف، الجمعة، في افتتاح فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، بدعوة من وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان.

وضم الوفد الفلسطيني المشارك في الافتتاح، سفير دولة فلسطين لدى المملكة بسام الآغا ووكيل وزارة الثقافة جاد الغزاوي ومدير عام الآداب والنشر في الوزارة عبد السلام العطاري.

وينظم المعرض تحت شعار "وجهة جديدة، فصل جديد"، ويستمر حتى العاشر من تشرين أول الجاري، وسط مشاركة أكثر من ألف دار نشر قادمة من 30 دولة، توزعت على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع.

وقالت وزارة الثقافة في بيان لها، إن معرض الرياض الدولي للكتاب يعد حدثًا مهمًا في المشهد الثقافي العربي، وأحد أهم معارض الكتب العربية، مشيرةً إلى مشاركة عدد من دور النشر الفلسطينية ضمن فعالياته.

كما قام أبو سيف والوفد المرافق بجولة في المتحف الوطني السعودي، اطلع من خلالها على تصور عام عن تاريخ المنطقة وتراثها وتاريخها.


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