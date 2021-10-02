دولي

البيت الأبيض: وفاة 700 ألف شخص بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة أمر مرعب

البيت الأبيض: وفاة 700 ألف شخص بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة أمر مرعب
رام الله - دنيا الوطن
وصف البيت الأبيض ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف حالة بالحقيقة الصادمة والمرعبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، "هذا عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها جراء الجائحة...".

وسبق أن أفادت وكالة "رويترز"، بتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في الولايات المتحدة مستوى 700 ألف حالة.

وذكرت، استنادا إلى تحليلها لبيانات الصحة العامة، أن معدل الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة بلغ خلال الأسبوع الأخير نحو 2000 حالة يوميا، ما يمثل 60% من المستويات التي سجلت خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حملتها لإعطاء الجرعات المعززة من اللقاحات ضد الفيروس، خاصة للمسنين والأشخاص الذين يعملون في المهن عالية المخاطر.

أخبار ذات صلة

&#34;مولنوبيرافير&#34;.. نتائج مبشرة لأول حبة دواء لعلاج (كورونا) تنتظر الموافقة

"مولنوبيرافير".. نتائج مبشرة لأول حبة دواء لعلاج (كورونا) تنتظر الموافقة

صحيفة: الأقمار الصناعية ترصد انفجاراً بمنشأة صواريخ إيرانية &#34;سرية&#34;

صحيفة: الأقمار الصناعية ترصد انفجاراً بمنشأة صواريخ إيرانية "سرية"

بريطانيا: البدء بتطبيق إجراء يمنع المواطنين الأوروبيين من دخول أراضيها باستخدام بطاقات الهوية

بريطانيا: البدء بتطبيق إجراء يمنع المواطنين الأوروبيين من دخول أراضيها باستخدام بطاقات الهوية

روسيا: تسجيل أعلى وفيات يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

روسيا: تسجيل أعلى وفيات يومية بفيروس (كورونا) على الإطلاق

&#34;بيونتك&#34; تختبر لقاحها المضاد لسرطان القولون للمرة الثانية

"بيونتك" تختبر لقاحها المضاد لسرطان القولون للمرة الثانية

إسرائيل: انخفاض عدد حالات (كورونا) الخطيرة

إسرائيل: انخفاض عدد حالات (كورونا) الخطيرة

إلغاء زيارة نفتالي بينت ومنصور عباس لـ &#34;أم الفحم&#34; بعد دعوات للتظاهر

إلغاء زيارة نفتالي بينت ومنصور عباس لـ "أم الفحم" بعد دعوات للتظاهر

جيش الاحتلال يعلن سقوط &#34;طائرة مسيرة&#34; في الأراضي اللبنانية

جيش الاحتلال يعلن سقوط "طائرة مسيرة" في الأراضي اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي زوج وشقيق الشهيدة إسراء خزيمية

الاحتلال يستدعي زوج وشقيق الشهيدة إسراء خزيمية

حسن يوسف: والدة الشهداء زهران وأبناؤها قامات فلسطينية عظيمة

حسن يوسف: والدة الشهداء زهران وأبناؤها قامات فلسطينية عظيمة

فروانة: الاحتلال اعتقل أكثر من 7000 طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس 2015

فروانة: الاحتلال اعتقل أكثر من 7000 طفل منذ اندلاع انتفاضة القدس 2015

&#34;الاحصاء&#34;: انطلاق العد الفعلي للتعداد الزراعي 2021

"الاحصاء": انطلاق العد الفعلي للتعداد الزراعي 2021

انطلاق العد الفعلي للتعداد الزراعي 2021 في دولة فلسطين

انطلاق العد الفعلي للتعداد الزراعي 2021 في دولة فلسطين

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد نيكاراغوا للاتصالات السلكية واللاسلكية

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد نيكاراغوا للاتصالات السلكية واللاسلكية

وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

طالع: &#34;المرور&#34; تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

طالع: "المرور" تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

منوعات

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: فنان شهير يسخر من محمد رمضان بعد إزالة صوره

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: مي حلمي تفاجئ جمهورها بقرار يحسم حياتها

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

شاهد: صورة مسرّبة لوثيقة تكشف عمر صوفينار الحقيقي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

رانيا يوسف تتخذ قرار جريئ يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

إسلام إبراهيم يحدث ضجة بسخريته من خبر فسخ خطوبة أروى جودة

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ&#34;البخل&#34;

شاهد: حمو بيكا يشعل الوسط الفني ويتهم عمر كمال بـ"البخل"

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ&#34;30 ناقة&#34;

شاهد: سعودي يثير الجدل بطلبه الزواج من هند القحطاني بـ"30 ناقة"

شاهد: شبيهة أنغام تثير الجدل وترعب الجمهور بدرجة التشابه

شاهد: شبيهة أنغام تثير الجدل وترعب الجمهور بدرجة التشابه

شاهد: فوز العتيبي تثير الجدل بقُبلة أحمد موسى لها

شاهد: فوز العتيبي تثير الجدل بقُبلة أحمد موسى لها

ما حقيقة اعتقال سارة الكندري وأحمد العنزي بتُهم النصب والاحتيال؟

ما حقيقة اعتقال سارة الكندري وأحمد العنزي بتُهم النصب والاحتيال؟

عربي

جيش الاحتلال يختطف راعي أغنام لبناني عبر الحدود

جيش الاحتلال يختطف راعي أغنام لبناني عبر الحدود

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

ليبيا: خلافات حادة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة

ليبيا: خلافات حادة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة

القطريون يتوجهون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب أول مجلس تشريعي

القطريون يتوجهون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب أول مجلس تشريعي