شؤون فلسطينية

طالع: "المرور" تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة

طالع: "المرور" تكشف عن حالة الطرق في مدينة غزة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأشارت إلى إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة. 

وأشارت إلى أنه تم تخصيص شارع اليرموك من تقاطع عمر المختار "أبو خضرة" حتى تقاطع مفترق مسجد أبو أيوب الأنصار شمالا للسير باتجاه واحد من الجنوب باتجاه الشمال. 

أخبار ذات صلة

وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

فرصة لسقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

فرصة لسقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

غزة: إلقاء القبض على مطلوب بقضية قتل منذ 15 عاماً

غزة: إلقاء القبض على مطلوب بقضية قتل منذ 15 عاماً

&#34;مجلس حقوق الإنسان&#34; يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين

"مجلس حقوق الإنسان" يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

وزير الثقافة يشارك في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

&#34;مجلس حقوق الإنسان&#34; يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين

"مجلس حقوق الإنسان" يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين

الرئيس عباس يستقبل محافظي الخليل وبيت لحم

الرئيس عباس يستقبل محافظي الخليل وبيت لحم

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تحذر من تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة

"التعاون الإسلامي" تحذر من تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا على مدخل بيت أمر شمال الخليل

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا على مدخل بيت أمر شمال الخليل

وفاة محمد بارود أحد مؤسسي حركة حماس بغزة

وفاة محمد بارود أحد مؤسسي حركة حماس بغزة

مسؤول عسكري إسرائيلي: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي وهذا هو الحل بشأنه

مسؤول عسكري إسرائيلي: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي وهذا هو الحل بشأنه

مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل

مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل

منوعات

شاهد: ديانا كرزون تبدع في &#34;مهرجان جرش&#34;

شاهد: ديانا كرزون تبدع في "مهرجان جرش"

هالة محمد تشارك في فيلم &#34;من أجل زيكو&#34; بطولة كريم محمود عبد العزيز

هالة محمد تشارك في فيلم "من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

عربي

جيش الاحتلال يختطف راعي أغنام لبناني عبر الحدود

جيش الاحتلال يختطف راعي أغنام لبناني عبر الحدود

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

ليبيا: خلافات حادة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة

ليبيا: خلافات حادة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة

القطريون يتوجهون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب أول مجلس تشريعي

القطريون يتوجهون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب أول مجلس تشريعي