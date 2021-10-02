شؤون فلسطينية

فرصة لسقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء

فرصة لسقوط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الثلاثاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق نهارا باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق نهارا باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق نهارا باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق نهارا باردا نسبيا في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب في بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-16 24-16 25-16 بيت لحم 25-16 24-16 25-16
رام الله والبيرة 24-15 23-15 24-15 طولكرم 28-19 27-19 28-19
نابلس 26-17 25-17 26-17 قلقيلية 28-19 27-19 28-19
جنين 29-19 28-19 29-19 سلفيت 25-16 24-16 25-16
طوباس 30-20 29-20 30-20 روابي 26-17 25-17 26-17
الخليل 24-15 23-15 24-15 غزه 27-20 26-20 27-20
أريحا 34-23 33-23 34-23 خانيونس 27-20 26-20 27-20
الأغوار الشمالية 32-21 31-21 32-21 رفح 28-19 27-19 28-19

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