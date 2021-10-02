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الجزائر: غواصتان تطاردان غواصة إسرائيلية وتجبرانها على الهرب قرب المياه الإقليمية

الجزائر: غواصتان تطاردان غواصة إسرائيلية وتجبرانها على الهرب قرب المياه الإقليمية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (ميناديفانس) الجزائري المتخصص في الشأن العسكري، الجمعة، عن تمكن غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية، قبل يومين، من رصد غواصة إسرائيلية قرب المياه الإقليمية الجزائرية وإجبارها على الهروب من المكان.

وبحسب الموقع، فإن الجيش الجزائري رصد غواصة إسرائيلية من نوع (دولفين) ألمانية الصنع، يوم 27 أيلول/ سبتمبر، وذلك خلال التحضير للتمرين البحري (الردع 2021)، في المياه الدولية على بعد خمس كيلومترات من مكان إجراء التمرين البحري، الذي جرى يومي 29 و30 أيلول.

وأشار، إلى أن البحرية الجزائرية كشفت الغواصة الإسرائيلية، عبر استخدام الأنظمة الصوتية لغواصة (كيلو)، روسية الصنع، لافتاً إلى اتخاذ القيادة الجزائرية قراراً بمتابعة الغواصة بدون استخدام (السونار) لتجنب انتباه الغواصة (دولفين) إلى أنه تم اكتشافها.

وتابع الموقع، أن سفينة الإنزال البحري (قلعة بني عباس)، الحاملة للحوامات، لعبت دوراً مركزياً في العملية من خلال نشر مروحيتين من طراز (سوبر لينكس) المضادة للغواصات.

وأوضح، أن الطائرات واصلت مطاردة الغواصة باستخدام أجهزة كشف الشذوذ البصري والمغناطيسي، بينما دفعت غواصتان جزائريتان، الغواصة الإسرائيلية بعيداً عن المياه الإقليمية، مشيراً إلى أن الغواصتين الجزائريتين كانتا في حالة استعداد لتدمير الغواصة الإسرائيلية.

وبين الموقع، المختص بالشأن العسكري، أن قائد الغواصة الإسرائيلية وجد نفسه محاصراً في المياه الإقليمية، وفضل الظهور على السطح في إشارة إلى تخليه عن مهمة التجسس وابتعد عن الساحل الجزائري.

ورجح الموقع، أن الغواصة الإسرائيلية كانت تسعى لجمع معلومات استخبارية وتقنية، خاصة أنه كان من المتوقع أن تطلق غواصات جزائرية صاروخ (كاليبر) المجنح المكافئ لصاروخ (توماهوك) الأمريكي.

وختم الموقع، أن التمرين الجزائري كان معقداً واشتمل على العديد من السفن الحربية، ما يعد فرصة لجمع المعلومات الإستخبارية حول عمليات البحرية الجزائرية.

وكان، داركو تودوروفسكي، الصحفي الروسي المختص في الشأن العسكري، قال في تغريدة له على موقع (تويتر): "إن غواصتين جزائريتين رصدتا تحركات الغواصة الإسرائيلية قرب المياه الإقليمية الجزائرية وأجبرتاها على التراجع، مؤكدا محاولة الغواصة الإسرائيلية تتبع صاروخ تدريبي أطلقته غواصة جزائرية، ما دفع البحرية الجزائرية للتحرك وإجبار الغواصة الإسرائيلية على المغادرة".

وتمتلك الجزائر ثماني غواصات روسية الصنع، فيما تملك دولة الاحتلال الإسرائيلي خمس غواصات، بحسب موقع (غلوبال فاير باور) المختص بترتيب الجيوش عالمياً.

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