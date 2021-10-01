الرئيس عباس يستقبل محافظي الخليل وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس مساء اليوم الجمعة، محافظي الخليل جبرين البكري وبيت لحم كامل حميد، بحضور أمناء سر اقاليم حركة فتح في الخليل وبيت لحم.واطلع الرئيس عباس، من الحضور، على الأوضاع في المحافظتين، حيث جرى بحث سبل معالجة القضايا التي تم عرضها خلال الاجتماع.وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس عباس تعليماته لجهات الاختصاص والمحافظين لمعالجة هذه القضايا، من أجل الحفاظ على الأمن وإرساء الاستقرار والسلم الأهلي، وأوعز بسرعة الاستجابة لتلبية احتياجات المواطنين.