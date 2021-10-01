شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة بغزة: سفارات الاحتلال بالعواصم العربية هي أوكار جاسوسية لملاحقة أحرار أمتنا

فصائل المقاومة بغزة: سفارات الاحتلال بالعواصم العربية هي أوكار جاسوسية لملاحقة أحرار أمتنا
رام الله - دنيا الوطن
وصفت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء الجمعة، زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى دولة البحرين، وافتتاح سفارة على أرضها بخطوة تتعارض مع تطلعات الشعوب العربية لتحرير فلسطين.

وأكدت فصائل المقاومة، في بيان صحفي، بأن سفارات الاحتلال في العواصم العربية، هي أماكن "لنشر الفساد والرذيلة وأوكار جاسوسية لملاحقة الأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا".

وتوجهت فصائل المقاومة في بيانها، بالتحية للشعب البحريني "الذي خرج في مسيرات غضب شعبي وجماهيري عارم رفضاً واستنكاراً لهذه الزيارة المشؤومة".

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، أمس الخميس، رسميا، سفارة إسرائيل في المنامة، عاصمة البحرين، بحضور وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني.

وقال لبيد لدى افتتاحه للسفارة: "عسى شعبنا أن يعيش في سلام ورخاء إلى الأبد"، وأضافت باللغة العبرية كما نقلت عنه وكالة (أسوشيتد برس): "لقد خطت إسرائيل اليوم خطوة تاريخية كبرى في الخليج".

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