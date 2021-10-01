صحيفة: الأقمار الصناعية ترصد انفجاراً بمنشأة صواريخ إيرانية "سرية"

رام الله - دنيا الوطنأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة استخبارات إسرائيلية خاصة، منشأة إنتاج صواريخ إيران متضررة بعد انفجار وقع في وقت سابق من الأسبوع.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صور الأقمار الصناعية التي التقطت بعد وقت قصير من انفجار المنشأة، التي تكشف أن ما لا يقل عن ربع المبنى قد دمر بالكامل.وفقا لشركة (إيمدج سات إنترناشيونال) الإسرائيلية، فإن المنشأة الواقعة خارج العاصمة طهران، تمثل "قاعدة صواريخ سرية" تابعة للحرس الثوري الإيراني، وفقاً لقناة (الحرة).وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الاثنين، أن اثنين من عناصره قضيا متأثرين بجروح أصيبا بها جراء حريق اندلع في منشأة تابعة له بغرب طهران.وأفاد أن "اثنين من أفراد الحرس (...) سيد مرتضى كريمي وحسين عبادي استشهدا بسبب إصابتهما البالغة"، وفق بيان نشره الموقع الالكتروني للحرس (سباه نيوز).وسبق للحرس الثوري أعلن، الأحد، عن اندلاع حريق "في أحد مراكز بحوث الاكتفاء الذاتي للحرس في غرب طهران، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من العاملين فيه". ونقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى للعلاج، قبل أن يتوفى اثنين منهم.ولم يحدد البيان الأول الذي نشره أيضا موقع (سباه نيوز)، أسباب اندلاع الحريق أو مكانه، أو يقدم تفاصيل إضافية بشأن المنشأة التي طالها. ووفقا للمصدر ذاته، تمت السيطرة على الحريق من قبل "رجال إطفاء المركز".وشهدت منشآت الصواريخ والمواقع الحساسة الأخرى في إيران حرائق من قبل. ففي عام 2011، أسفر انفجار في قاعدة صواريخ بالقرب من طهران عن مقتل قائد منظمة "جهاد الاکتفاء الذاتي" بالحرس الثوري حسن طهراني مقدم، الذي قاد البرنامج الصاروخي للقوات شبه العسكرية، و16 آخرين.ومنظمة جهاد الاكتفاء الذاتي، مدرجة من قبل وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات نتذ العام 2017 بسبب عملها في "عمليات البحث في مجال الصواريخ البالستية".