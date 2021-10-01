الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا على مدخل بيت أمر شمال الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أسيرًا محررًا على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر اسماعيل أحمد محمد حوامدة (32 عامًا) من بلدة السموع جنوب الخليل، على حاجز عسكري نصبته على مدخل بيت أمر.وأضاف أن "جنود الاحتلال أوقفوا المركبة التي كان بداخلها حوامدة، وقيدوا يديه وعصبوا عينيه ووضعوه في جيب عسكري".يذكر أن الأسير حوامدة كان في زيارة شقيقته ببلدة بيت أمر، وهو أسير محرر أمضى ما يقارب 10سنوات في سجون الاحتلال.