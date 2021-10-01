وفاة محمد بارود أحد مؤسسي حركة حماس بغزة

رام الله - دنيا الوطنتوفي صباح اليوم الجمعة، الشيخ محمد بارود، أحد مؤسسي حركة حماس، وأحد مؤسسي الجمعية الإسلامية بغزة، إثر صراع مع المرض.ونعت الحركة، في بيان صادر عن، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، الفقيد بارود، قائلةً: إن حياته كانت "حافلة بالعطاء والدعوة والجهاد في مختلف المجالات، فقد كان رحمه الله من أهل السابقة وجيل التأسيس لحركة حماس".وأضاف البيان: "التحق بصفوف العمل الإسلامي والدعوي منذ البدايات، وشارك في تأسيس الجمعية الإسلامية إلى جانب الشهيد المؤسس أحمد ياسين والراحل الأستاذ خليل القوقا والشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب رحمهم الله".وأشار البيان، إلى أن نجل الفقيد، مؤمن، استشهد برفقة إسماعيل أبو شنب، أحد قيادات الحركة والذي اغتالته طائرات الاحتلال في مدينة غزة عام 2003، كما استشهد حفيده، ولد نجله البكر عماد، وهو ابن شقيقة الدكتور الشاعر عبد الرحمن بارود.