شؤون فلسطينية

وفاة محمد بارود أحد مؤسسي حركة حماس بغزة

وفاة محمد بارود أحد مؤسسي حركة حماس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
توفي صباح اليوم الجمعة، الشيخ محمد بارود، أحد مؤسسي حركة حماس، وأحد مؤسسي الجمعية الإسلامية بغزة، إثر صراع مع المرض.

ونعت الحركة، في بيان صادر عن، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، الفقيد بارود، قائلةً: إن حياته كانت "حافلة بالعطاء والدعوة والجهاد في مختلف المجالات، فقد كان رحمه الله من أهل السابقة وجيل التأسيس لحركة حماس".

وأضاف البيان: "التحق بصفوف العمل الإسلامي والدعوي منذ البدايات، وشارك في تأسيس الجمعية الإسلامية إلى جانب الشهيد المؤسس أحمد ياسين والراحل الأستاذ خليل القوقا والشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب رحمهم الله".

وأشار البيان، إلى أن نجل الفقيد، مؤمن، استشهد برفقة إسماعيل أبو شنب، أحد قيادات الحركة والذي اغتالته طائرات الاحتلال في مدينة غزة عام 2003، كما استشهد حفيده، ولد نجله البكر عماد، وهو ابن شقيقة الدكتور الشاعر عبد الرحمن بارود.

أخبار ذات صلة

بلينكن: الشيخ جراح قد تؤدي إلى حرب والظروف غير مهيأة لإحراز تقدم بعملية السلام

بلينكن: الشيخ جراح قد تؤدي إلى حرب والظروف غير مهيأة لإحراز تقدم بعملية السلام

مسؤول عسكري إسرائيلي: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي وهذا هو الحل بشأنه

مسؤول عسكري إسرائيلي: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي وهذا هو الحل بشأنه

الاحتلال يرفض إحضار الأسرى المُعاد اعتقالهم إلى جلسة المحكمة

الاحتلال يرفض إحضار الأسرى المُعاد اعتقالهم إلى جلسة المحكمة

مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل

مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل

إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

صحفي إسرائيلي: حماس تحاول تصعيد الوضع من الضفة بعيداً عن غزة لهذا السبب

صحفي إسرائيلي: حماس تحاول تصعيد الوضع من الضفة بعيداً عن غزة لهذا السبب

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

بسبب خلل فني.. سقوط حوامة تابعة لجيش الاحتلال خلال مواجهات في بيتا

بسبب خلل فني.. سقوط حوامة تابعة لجيش الاحتلال خلال مواجهات في بيتا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة محمد بارود أحد مؤسسي حركة حماس بغزة

وفاة محمد بارود أحد مؤسسي حركة حماس بغزة

مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل

مواجهات مع الاحتلال في باب الزاوية وسط الخليل

إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة طفل بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وكالة &#34;بيت مال القدس&#34; تطلق منصة التسويق &#34;دلالة&#34;

وكالة "بيت مال القدس" تطلق منصة التسويق "دلالة"

شرطة ومخابرات الاحتلال تحظر مارثون لمكافحة السكري في قرية لفتا

شرطة ومخابرات الاحتلال تحظر مارثون لمكافحة السكري في قرية لفتا

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر بياناً بشأن استشهاد سيدة ومواطن بالقدس ومخيم البريج

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر بياناً بشأن استشهاد سيدة ومواطن بالقدس ومخيم البريج

القدس: سلطات الاحتلال تجبر عائلة على هدم غرفة ذاتياً

القدس: سلطات الاحتلال تجبر عائلة على هدم غرفة ذاتياً

منوعات

شاهد: ديانا كرزون تبدع في &#34;مهرجان جرش&#34;

شاهد: ديانا كرزون تبدع في "مهرجان جرش"

هالة محمد تشارك في فيلم &#34;من أجل زيكو&#34; بطولة كريم محمود عبد العزيز

هالة محمد تشارك في فيلم "من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

عربي

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

ليبيا: خلافات حادة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة

ليبيا: خلافات حادة بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة

القطريون يتوجهون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب أول مجلس تشريعي

القطريون يتوجهون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب أول مجلس تشريعي

&#34; النهضة&#34;: تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية قراراً &#34;لا دستوريا&#34;

" النهضة": تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية قراراً "لا دستوريا"