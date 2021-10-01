مسؤول عسكري إسرائيلي: إمكانية احتلال قطاع غزة قرار سياسي وهذا هو الحل بشأنه

وقال هيمان: بالنسبة لل وضع في الضفة، "أنا منزعج من التحولات، ومنزعج من أنه بغياب أبو مازن، الذي يكاد يكون آخر العمالقة، وبغياب شخصيته التي ينتقدها الكثيرون، فإنه لا يزال شخصية قيادية ورمز".





وأضاف: بأن الصراع الفلسطيني الداخلي بين حماس وفتح من شأنه أن "ينزلق نحو الضفة، وإذا حدث هذا كصراع على خلافة أبو مازن، فإنه قد ينشئ واقعا أمنيا إشكاليا، وهذا أمر مقلق"، وفق تعبيره.