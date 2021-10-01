نابلس: إصابة خمسة مواطنين بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

رام الله - دنيا الوطنأصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط،، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اثنان نقلا إلى مستشفيات نابلس.ودعت هيئة مقاومة الجدار، ولجنة التنسيق الفصائلي، واللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي، المواطنين المشاركة في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الكبير في القرية باتجاه المنطقة الشرقية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية هناك.