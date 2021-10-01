فلسطين: 22 وفاة و1340 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 22 وفاة و1340 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و1989 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و10 حالات في محافظة نابلس، حالتان في طولكرم، حالتان في الخليل، حالة في جنين، حالة في رام الله، حالة في ضواحي القدس.وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 31، طولكرم 46، جنين 48، بيت لحم 28، أريحا والأغوار 17، سلفيت 7، نابلس 35، رام الله والبيرة 27، الخليل 28، قلقيلية 5، طوباس 3، قطاع غزة 1065".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 32، طولكرم 163، جنين 92، بيت لحم 7، أريحا والأغوار 17، سلفيت 16، نابلس 168، رام الله والبيرة 110، الخليل 37، قلقيلية 38، طوباس 9، قطاع غزة 1300".وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة إلى وجود 72 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 200 مريض، بينهم 21 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,402,892 بينهم 752,412 تلقوا الجرعتين من اللقاح.