شؤون فلسطينية

شرطة ومخابرات الاحتلال تحظر مارثون لمكافحة السكري في قرية لفتا

شرطة ومخابرات الاحتلال تحظر مارثون لمكافحة السكري في قرية لفتا
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت شرطة ومخابرات الاحتلال المهندس سامر نسيبة رئيس
الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية بحظر مارثونالسكري الذي كان مزمعا تنظيمه صباح غد الجمعة على مسار لفتا - قالونيا شمال القدس بحجة وقوف السلطة الفلسطينية وراءه .

وكانت الشرطة ومخابرات غرف "٤" استدعت المهندس نسيبة صباح اليوم الخميس وحققت معه حول الماراثون واخطرته بهذا القرار الجائرالذي يدلل على مدى تخبطها في منع وحظر نشاطات رياضية وصحية بحجج ومسوغات فارغة .

كما حذرته انه سيتم اعتقاله وكل من يقترب من منطقة لفتا صباح غد الجمعة بهدف المشاركة في الماراثون.

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