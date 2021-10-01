المغرب يخفض من قيود جائحة (كورونا) مع تراجع نسق الإصابات

رام الله - دنيا الوطناتخذت السلطات المغربية، قرارا بتخفيف الإجراءات الخاصة بالحد من تفشي فيروس (كورونا) جزئياً، ابتداءً من الجمعة "أخذا بعين الاعتبار التحسن التدريجي" في الإصابات بالفيروس، والتقدم في علمية التطعيم.وقال بيان للحكومة: إنها قررت حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة صباحا بدل التاسعة ليلا.كما شملت الإجراءات "السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة تقديم شهادة جواز التلقيح أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وسجل المغرب خلال 24 ساعة الماضية، 1098 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ارتفاعا من 1082 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 933071.كما سجل 19 وفاة جديدة نزولا من 23 أمس ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) في المملكة إلى 14267.