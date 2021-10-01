دولي

بريطانيا: البدء بتطبيق إجراء يمنع المواطنين الأوروبيين من دخول أراضيها باستخدام بطاقات الهوية

بريطانيا: البدء بتطبيق إجراء يمنع المواطنين الأوروبيين من دخول أراضيها باستخدام بطاقات الهوية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة البريطانية، أن إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد "بريكسيت" سيدخل حيز التنفيذ الجمعة.

وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لزاما على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحا لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأوضحت بريطانيا أن هذا الإجراء الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، ضروري للحد من إمكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة ووقف المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في بيان ليل الخميس: إن على لندن "ضبط المجرمين الذين يسعون الى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزورة".

وتابعت "من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزز (أمن) حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة" الخاص بالمملكة المتحدة.

وكان منع الدخول باستخدام بطاقات الهوية ضمن التغييرات التي وعد حزب المحافظين الحاكم باعتمادها خلال حملته الانتخابية عام 2019، في إطار وعوده باستعادة السيطرة على الحركة عند حدود المملكة المتحدة.

وتشمل القوانين المقترحة التي أثارت انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، صلاحيات لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين ونقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى في انتظار البت بطلباتهم.

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