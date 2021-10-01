"بيونتك" تختبر لقاحها المضاد لسرطان القولون للمرة الثانية

رام الله - دنيا الوطنبدأت شركة "بيونتك" الألمانية، المرحلة الثانية من تجاربها على لقاحها المضاد لسرطان القولون.وقالت "بيونتك" في بيان، الجمعة، إن 200 مريضا من الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا يشاركون في التجارب السريرية على اللقاح "BNT122".وأكد البيان على الحاجة الكبيرة إلى علاجات جديدة لسرطان القولون، باعتباره المميت الثاني على مستوى العالم، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأضافت الشركة أنها تواصل من جهة أخرى تجاربها السريرية على اللقاح نفسه لاختبار مدى فعاليته على أنواع أمراض أخرى، مثل سرطان الجلد.