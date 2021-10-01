القطريون يتوجهون لصناديق الاقتراع السبت لانتخاب أول مجلس تشريعي

رام الله - دنيا الوطنيتجه القطريون غدا السبت، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، كأول مجلس تشريعي منتخب بالبلاد.ويخوض انتخابات مجلس الشورى القطري 234 مرشحا، يتنافسون للفوز بـ30 مقعدا من إجمالي 45، ويعيّن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 15 عضوا.وتبدأ عملية الصمت الانتخابي للمرشحين اليوم الجمعة، في تمام الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، قبل 24 ساعة من بدء العملية الانتخابية، وفقا للقانون، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).ووصل إجمالي المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد الشورى 234 مرشحا ومرشحة بعد أن كان 284.وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أصدر أمير قطر، قانون انتخاب مجلس الشورى، الذي جعل عضوية المجلس تتم عبر الاقتراع السري المباشر.