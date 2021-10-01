سلامة معروف: المؤشرات تقول بأننا بدأنا نتجاوز ذروة الموجة الثالثة دون إغلاقات





وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، بأنه رغم الزيادة الواضحة في أعداد الإصابات، إلا أن مؤشر الوفيات حافظ على انخفاضه وبقينا ضمن أدنى معدلات الوفاة عالميا بما لا يتجاوز ١٪؜ من الإصابات، و"لم نشهد أي تقصير في الخدمات المقدمة لمصابي الفيروس".



وتابع معروف: "هذه النتيجة تؤكد أن تعزيز المناعة المجتمعية وانتهاج استراتيجية التعايش هي السبيل الأنجح والأقل تكلفة للتعامل مع الجائحة، فكلما زادت نسبة المطعمين كلما خفت الآثار السلبية لموجات الفيروس".



وشدد على "أن هذه النتيجة لم نكن لنصل لها لولا جهود إدارة منظومة مواجهة الجائحة وكوادر وزارة الصحة ومن خلفها كافة الطواقم الحكومية، ولولا تفهم شعبنا واستجابته بتلقي اللقاح، وكلنا أمل أن نصل لتطعيم العدد المستهدف".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة، سلامة معروف، "إنه بفضل الله المؤشرات تقول أننا بدأنا نتجاوز ذروة الموجة الثالثة دون إغلاقات أو قرارات تمس عصب المجتمع ودون توقف أية خدمات صحية أو تعليمية أو خدماتية".