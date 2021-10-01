شؤون فلسطينية

"يربط جميع المناطق والأحياء".. مسؤول عسكري إسرائيلي يتحدث عن (مترو حماس) بالقطاع

"يربط جميع المناطق والأحياء".. مسؤول عسكري إسرائيلي يتحدث عن (مترو حماس) بالقطاع
كتائب القسام - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن مسؤول عسكري قوله، اليوم الجمعة، بأن التهديد الأكبر لإسرائيل من قطاع غزة "هو الكمية الكبيرة من الأسلحة والترسانة العسكرية التي لا تزال في أيدي حماس والجهاد".

وقال الرائد "ك" من استخبارات القيادة الجنوبية، وفق ما نقلت القناة، إن إنتاج معظم هذه الأسلحة، يتم بشكل مستقل داخل قطاع القطاع.

وأضاف: في السنوات الأخيرة كان هناك أيضًا تحسن في مدى هذه الصواريخ ورؤوسها الحربية، و"هذه القدرات تشكل تعقيداً".

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي، بأن "مترو حماس" الذي تم حفره بشكل مكثف خلال السنوات الماضية، لم يحصل على هذا اللقب في الجيش من فراغ.

وأضاف: "يمكن تشبيهه بمترو أنفاق حقيقي ممتد تحت الأرض ويتضمن العديد من المحطات و الخطوط التي تربط جميع المناطق والأحياء في غزة".

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي: بأن قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد ضيف يشرف على هذه الشبكة ويخصص عشرات الملايين من الدولارات لتطويرها، وتقدر كلفة الكيلومتر الواحد بنصف مليون دولار، وفي النهاية يُترجم عمل هذه الشبكة من الأنفاق إلى سلسلة من الأعمال ضد إسرائيل مثل العمليات الهجومية و أيضا إطلاق القذائف والصواريخ من داخلها.

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