"كهرباء الخليل" تُنهي أعمال الصيانة في محطات التحويل وخطوط الضغط العالي

رام الله - دنيا الوطنأَنهت الطواقم الفنية في كهرباء الخليل اليوم الجمعة، غسيل محطات التحويل الرئيسية وخطوط الضغط العالي وعمل الصيانة اللازمة لهم في جميع المناطق التي تقع ضمن امتياز كهرباء الخليل، وذلك استعداداً لاستقبال فصل الشتاء.من جانبه، أوضح مدير عام كهرباء الخليل المهندس عبد الرؤوف الشيخ أنّ عملية غسيل خطوط الضغط العالي والشبكات والمحطات الرئيسة تتم بشكل دوري سنوياً بالتعاون مع إطفائية بلدية الخليل وقسم الزراعة، والتي تهدف إلى إزالة الغبار والأتربة التي تتجمع خلال فترة الصيف بالإضافة إلى تقليم الأشجار، وذلك تجنباً لحدوث أعطال أو انقطاع مفاجئ للكهرباء.وأضاف المهندس الشيخ، أنه يَتم تجهيز الفرق الفنية والهندسية التي تعمل في الميدان على مدار الساعة بمتطلبات السلامة العامة والأدوات اللازمة لصيانة الشبكات والمحطات الرئيسة، حتى تتمكن هذه الفرق من القيام بمهامها بالشكل المطلوب خلال عملية تنظيف المحطات.بدوره أكدّ رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة أنّ أعمال الصيانة تأتي ضمن مساعي بلدية الخليل وكهرباء الخليل الرامية لتطوير خدماتها، لافتاً إلى أنّ تحسين جودة التيار الكهربائي في مختلف مناطق الامتياز من أولويات المجلس البلدي، وذلك من خلال توفير مستوى خدمات أفضل للمواطنين ورفع مستوى السلامة العامة في هذه المناطق.