قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان من بلدة قباطية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، خمسة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين.وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بأعداد كبيرة من الجنود واعتقلوا خمسة شبان وهم: موسى عبد اللطيف أبو الرب، ومهند حسن عمر أبو الرب، ومحمد خالد نجيب ابو الرب، وحسن ربيع لوباني، وخليل يوسف أبو الرب، وجميعهم في العشرينات من العمر، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلال الغاز المدمع وقنابل الصوت.