قطاع غزة: الكشف عن عدد إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وبلغ اجمالي الوفيات 1392 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 333 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 219 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 768590 جرعة، ووصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 423999 شخصاً.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، أنها أجرت 3951 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 1065 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).كما أعلنت الوزارة تعافي 1300 حالة جديدة من مصابي الفيروس، مشيراً إلى أنه يوجد خمس حالات وفاة بالفيروس، خلال نفس الفترة الزمنية.ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 170193 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 18559 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 150242 حالة.