حماس تصدر بياناً في الذكرى السنوية السادسة لعملية (ايتمار)

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، بياناً في الذكرى السنوية السادسة لعملية (ايتمار).





وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "الأول من أكتوبر قبل ست سنوات مع انطلاق انتفاضة القدس، جسد محطة جديدة وفريدة في تاريخ نضال شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني، ودفاعا عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتمسكا بهويتها الفلسطينية العربية".





وأضاف: شكلت عملية مستوطنة (إيتمار) المقامة على أرض مدينة نابلس، والتي نفذتها مجموعة فدائية من أبطال كتائب القسام، شرارة الانطلاق لهذه الانتفاضة العظيمة، لتشتعل بعدها المدن الفلسطينية بطوفان من العمليات الفدائية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.





وقال قاسم: "أثبتت انتفاضة القدس مرة أخرى أن المدينة المقدسة هي درة تاج القضية الفلسطينية ومفجرة ثوراتها، وأنه لا يمكن أن يسكت شعبنا أو مقاومته أمام أي عدوان على مقدساته، وتجلى ذلك في أبهى صورته في معركة سيف القدس التي اشتعلت دفاعا عن القدس وأهلها".





وشدد المتحدث باسم حركة حماس، على أن انتفاضة القدس رسخت من جديد الروح الفدائية التي تحلى بها شباب فلسطين وشاباتها عبر سلسلة من العمليات التي قاموا بها، وبددت وهم البعض بأن الشباب الفلسطيني قد أغفل قضيته، فإذا به أكثر تمسكا بكل تفاصيل قضيته الوطنية.





وقال: "ما زال شعبنا يعيش في ظلال هذه الانتفاضة كواحدة من محطاته الجهادية والتي تراكم في إنجازاته، وصولا إلى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة، وندعو إلى مواصلة النفير للدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك".

رام الله - دنيا الوطن