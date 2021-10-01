قوات الاحتلال تمنع المئات من أهالي الضفة من دخول المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة المئات من أهالي الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك واعتقلت أحد الشبان على إحدى البوابات في محيط البلدة القديمة.كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق المصلين القادمين للصلاة في مدينة القدس وقامت باعتقال الشاب أنس عبد الفتاح من مدينة نابلس أثناء محاولته الدخول للمسجد الأقصى.واعتدى جنود الاحتلال على الطفل المقدسي صهيب أبو ناب بالضرب المبرح قبل اعتقاله لساعات أثناء ذهابه للصلاة في الأقصى، علماً بأنه تعرض للضرب على رأسه قبل أيام في منطقة باب حطة.