عربي

" النهضة": تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية قراراً "لا دستوريا"

" النهضة": تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية قراراً "لا دستوريا"
راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر "حزب النهضة" الإسلامي، أن تكليف الرئيس التونسي،  نجلاء بودن بتشكيل الحكومة قرار "لا دستوري" ما يعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وحذر الحزب في بيان "من أن تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة، يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".

وطالب الحزب "باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات".

وأول أمس الأربعاء كلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.

وبودن غير معروفة في الأوساط السياسية وليس لها توجه حزبي معلن. 

أخبار ذات صلة

أول لقاء رسمي بين ملك البحرين ومسؤول إسرائيلي &#34;رفيع المستوى&#34;

أول لقاء رسمي بين ملك البحرين ومسؤول إسرائيلي "رفيع المستوى"

دبي تكشف عن التصميم الساحر لشلالات (إكسبو دبي 2020)

دبي تكشف عن التصميم الساحر لشلالات (إكسبو دبي 2020)

السعودية توجه تحذيراً بشأن استقبال العمالة من مكاتب وهمية

السعودية توجه تحذيراً بشأن استقبال العمالة من مكاتب وهمية

محمد بن راشد: &#34;إكسبو دبي&#34; يمثل قمة الإنجاز الوطني والثقة العالمية

محمد بن راشد: "إكسبو دبي" يمثل قمة الإنجاز الوطني والثقة العالمية

رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الأردني يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز العلاقات الثنائية

مصر تكشف قيمة إنفاق المواطنين على الطعام والشراب شهرياً

مصر تكشف قيمة إنفاق المواطنين على الطعام والشراب شهرياً

السودان: نسعى لزيادة التعاون مع روسيا في مجالي النفط والكهرباء

السودان: نسعى لزيادة التعاون مع روسيا في مجالي النفط والكهرباء

مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل قانون المرور

مجلس الوزراء المصري يوافق على تعديل قانون المرور

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تمنع المئات من أهالي الضفة من دخول المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تمنع المئات من أهالي الضفة من دخول المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن اثنين من مدينة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن اثنين من مدينة الخليل

مستوطنون يهاجمون منزلًا في بورين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون منزلًا في بورين جنوب نابلس

وزيرة الصحة: سرطان الثدي يشكل أعلى نسبة سرطان مسجلة بين السيدات في فلسطين

وزيرة الصحة: سرطان الثدي يشكل أعلى نسبة سرطان مسجلة بين السيدات في فلسطين

محكمة الاحتلال تمدد توقيف أسرى من محافظة جنين لفترات مختلفة

محكمة الاحتلال تمدد توقيف أسرى من محافظة جنين لفترات مختلفة

ألوية الناصر تُعقب على بيان الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية

ألوية الناصر تُعقب على بيان الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر أكتوبر

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر أكتوبر

مسؤول أوروبي يدعو الفلسطينيين للوحدة وإجراء الانتخابات

مسؤول أوروبي يدعو الفلسطينيين للوحدة وإجراء الانتخابات

منوعات

هالة محمد تشارك في فيلم &#34;من أجل زيكو&#34; بطولة كريم محمود عبد العزيز

هالة محمد تشارك في فيلم "من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: ماريتا الحلاني بفستان الزفاف

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

شاهد: فيفي عبده تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة مع نزار الفارس

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

ما حقيقة الخلاف الحاد بين خالد سرحان وحمادة هلال؟

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

شاهد: نهال عنبر تكشف عن العمل الوحيد الذي رفضته طوال مسيرتها الفنية

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

ما حقيقة ارتباط تيام مصطفى قمر بليلى أحمد زاهر؟

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

بالفيديو: أروى جودة تكشف عن سبب فسخ خطوبتها من ممثل تركي

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

هاجر أحمد تكشف سبب انتقادات الناس لفستان زفافها

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

لحظات رومانسية تجمع بين أصالة وزوجها العراقي في الرياض

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

الفنان المصري أحمد آدم يوضح سر غيابه عن جنازتي سمير ودلال

عربي

أول لقاء رسمي بين ملك البحرين ومسؤول إسرائيلي &#34;رفيع المستوى&#34;

أول لقاء رسمي بين ملك البحرين ومسؤول إسرائيلي "رفيع المستوى"

دبي تكشف عن التصميم الساحر لشلالات (إكسبو دبي 2020)

دبي تكشف عن التصميم الساحر لشلالات (إكسبو دبي 2020)

السعودية توجه تحذيراً بشأن استقبال العمالة من مكاتب وهمية

السعودية توجه تحذيراً بشأن استقبال العمالة من مكاتب وهمية

محمد بن راشد: &#34;إكسبو دبي&#34; يمثل قمة الإنجاز الوطني والثقة العالمية

محمد بن راشد: "إكسبو دبي" يمثل قمة الإنجاز الوطني والثقة العالمية