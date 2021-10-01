" النهضة": تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة التونسية قراراً "لا دستوريا"

وطالب الحزب "باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات".



وأول أمس الأربعاء كلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، المتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن.



وبودن غير معروفة في الأوساط السياسية وليس لها توجه حزبي معلن.



رام الله - دنيا الوطناعتبر "حزب النهضة" الإسلامي، أن تكليف الرئيس التونسي، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة قرار "لا دستوري" ما يعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.وحذر الحزب في بيان "من أن تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة، يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".