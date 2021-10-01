قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن اثنين من مدينة الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين اثنين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في مدينة الخليل واعتقلت المواطن أحمد فرج نصار في ضاحية الرامة بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.كما اعتقلت المواطن أحمد خضر الحروب من قرية دير سامت جنوب غرب الخليل وفتشت منزله تفتيشا دقيقا وعبثت بمحتوياته.كما سلمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابا من قرية الشواورة شرق بيت لحم، بلاغا لمراجعة مخابراتها.وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال سلمت منير الدرعاوي (22 عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (عوش عصيون)، بعد دهم منزله وتفتيشه.