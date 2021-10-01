إلغاء زيارة نفتالي بينت ومنصور عباس لـ "أم الفحم" بعد دعوات للتظاهر





وكان عباس سيرافق بينت في الزيارة اليوم الجمعة، وتصادف فيه ذكرى هبة القدس والأقصى (هبّة أكتوبر 2000).





وتم إلغاء الزيارة بعد توجيه دعوات للتظاهر في المدينة، وفق ما نقل موقع (عرب 48).





وقالت القائمة في بيانها، إنّها "طلبت تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها... بينيت، الجمعة لأم الفحم"، مضيفة أنّ قرار تأجيل الزيارة، جاء "استجابة لطلب الموحدة". وذكرت أنه "تم تأجيل الزيارة لموعد آخر يُحدّد لاحقًا".

فيما قال المتحدث باسم بينيت في بيان مقتضب: "أوضِح أن تأجيل الزيارة لمركز التطعيم في أم الفحم، تمّ في ضوء التظاهرات المرتقبة، وكذلك لأسباب أمنية"، مضيفا ومشدّدا: "هذا هو السبب، وهذا كل شيء".

وقالت القائمة أنّ طلبها بتأجيل الزيارة، جاء "احترامًا لهذه الذكرى الهامة (هبّة القدس والأقصى) واحترامًا لشهدائنا الأبرار، وحتى تنصبّ جهودنا بالشكل السليم، من جهة لمواجهة وباء (كورونا) الآخذ بالانتشار مؤخرًا في مجتمعنا العربي، ومن جهة ثانية لإحياء مناسباتنا الوطنية الهامة بوحدة وطنية وبالشكل اللائق بشعبنا وبمدينة أم الفحم وأهلها الأطياب".

ويقول موقع (عرب 48)، إن تأجيل الزيارة، جاء بعد انتقادات، ودعوة وجّهتها اللجنة الشعبية في أم الفحم، والتي دعت إلى "وقفة غضب" ضدّ زيارة بينيت للمدينة.





وشدّدت اللجنة الشعبية في ملصَق نشرته مساء الخميس، على أنها "لن تقبل استغلال جائحة كورونا ومراكز التطعيم، لبثّ رسائل مسمومة ضدّ شعبنا، ولا تخدم إلا فاشية وعنصرية الحكومات الصهيونية".

وعنوت اللجنة ملصقَها بـعبارة "لا أهلا ولا سهلا بمجرمي الحرب"، مشيرة فيه إلى أن الوقفة ستكون عند التاسعة والنصف من صباح الجمعة، أمام صندوق المرضى ذاته، الذي كان من المقرر أن يزوره بينيت.

كما نوّهت اللجنة إلى أن الزيارة تأتي "في ذكرى انتفاضة القدس والأقصى".

وكان بينيت سيجري الزيارة إلى مركز تطعيم ضدّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في صندوق مرضى "كلاليت" في المدينة، صباح الجمعة، برفقة عبّاس، ومسؤول ملفّ كورونا في المجتمع العربي، أيمن سيف، بحسب بيان مقتضب صدر عن بينيت.

واندلعت هبة القدس والأقصى في مناطق 48 في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2000، عبر الإضراب العام والمفتوح الذي دعت له لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ردًا على اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك، أرئيل شارون، للمسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، زيارةً كان من المقرّر أن يجريها لمدينة "أم الفحم"، وذلك إثر ضغوط وانتقادات وُجِّهت للزيارة ولـ (القائمة العربية الموحّدة) التي يرأسها النائب منصور عبّاس.