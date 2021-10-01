شؤون فلسطينية

حماس: ما حققته المقاومة من وحدة ميدانية وتنسيق متقدم "لا يمكن التراجع عنه"

حماس: ما حققته المقاومة من وحدة ميدانية وتنسيق متقدم "لا يمكن التراجع عنه"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما حققته المقاومة من وحدة ميدانية وتنسيق متقدم لا يمكن التراجع عنه.

وأوضح الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "ما حققته المقاومة من وحدة ميدانية وتنسيق متقدم وعمل مشترك عالي المستوى، هو انجاز هام على طريق صراعنا مع الاحتلال ومفخرة لكل شعبنا ولا تراجع عنه".

وأضاف بأن "توجه قوى المقاومة هو رفع مستوى التنسيق وتوسيع مساحات العمل المشترك، لأنها واحدة من أهم مكامن القوة وتصليب الموقف وسد الثغرات".

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أصدرت أمس الخميس، بياناً بشأن تطورات الأحداث المتلاحقة في فلسطين، واستمرار الجرائم الإسرائيلية.

وحذرت "الغرفة المشتركة" خلال البيان، الاحتلال، بأن الجريمة النكراء الأخيرة المتمثلة في إعدام الشهيد محمد عمار على السياج الفاصل شرق البريج هي تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء.

وقالت: إن "تغول العدو على أبناء شعبنا الآمنين بهذا الشكل الخطير سيستدعي ردوداً قاسيةً من نوعٍ خاص، ولتعلم قيادة الاحتلال بأن الغرفة المشتركة تنذرها بأن استمرار هذه الجرائم سيكون صاعقاً لتفجير الأوضاع، الأمر الذي يتحمل العدو مسؤوليته كاملاً".

وبعد وقت قليل من إصدار البيان أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بأن البيان الأخير الذي أصدرته "الغرفة المشتركة" لا يمثلها.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نؤكد في سرايا القدس على أننا لسنا ضمن البيان الأخير الصادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة مع تأكيدنا على حق شعبنا في المقاومة أمام العدوان".

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