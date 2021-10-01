شؤون فلسطينية

تقرير إسرائيلي: الأسرى الستة استخدموا (الكولا) لتفتيت الخرسانة أسفل الزنزانة بسجن جلبوع

تقرير إسرائيلي: الأسرى الستة استخدموا (الكولا) لتفتيت الخرسانة أسفل الزنزانة بسجن جلبوع
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء الخميس، إن وحدة (يهلوم) الهندسية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهت من إعداد تقريرها حول كيفية قيام الأسرى الستة في سجن جلبوع بحفر النفق أسفل زنزانتهم.

وأضافت القناة، أن التقرير الهندسي أشار إلى وجودة طبقة من الخرسانة المسلحة يبلغ سمكها 20 سم أسفل منطقة الاستحمام داخل الزنزانة، وتحتاج إلى استخدام أحماض معينة على مدار فترة زمنية طويلة لتفتيتها.

ورجح التقرير الهندسي، وفقاً للقناة الإسرائيلية، استخدام الأسرى الستة مشروب (كوكاكولا) الغازي، لتفتيت طبقة الخرسانة، مضيفاً أن القطع الحديدية الموجودة داخلها يمكن قطعها يدوياً على مدار فترة زمنية طويلة أيضاً.

وحول طول النفق، أوضح التقرير الهندسي، أن الأسرى استطاعوا حفر 29 متراً من النفق الذي يبلغ طوله 35 متراً، وبعرض نحو نصف متر.

يشار إلى أن ستة أسرى فلسطينيين استطاعوا انتزاع حريتهم، الشهر الماضي، من سجن جلبوع الإسرائيلي الذي يعد من أكثر سجون العالم تحصيناً بعد حفرهم نفق أسفل حمام الزنزانة.

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