محكمة الاحتلال تمدد توقيف أسرى من محافظة جنين لفترات مختلفة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، مساء الخميس، بأن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف أسرى من المحافظة لفترات متفاوتة.وبينت الهيئة أن الأسرى هم: معاوية طاهر القرم تمدد حتى 5/10، وأحمد مصطفى ملحم حتى 7/10، ومحمد لطفي أبو الرب 8 أيام، وعز الدين محمد مرزوق 8 أيام، وعز الدين أبو زيد 6 أيام، وأصدرت لوائح اتهام بحق الأسيرين حسام بني عودة وأجلت محكمته لتاريخ 7/11، والأسير مالك فشافشة وأجلت محكمته لتاريخ 7/11.وأفرجت عن الأسيرين شداد عارضة شقيق الأسير محمود العارضة من عرابة، وعماد كممجي.