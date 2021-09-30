محكمة الاحتلال تمدد توقيف أسرى من محافظة جنين لفترات مختلفة
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة جنين، مساء الخميس، بأن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف أسرى من المحافظة لفترات متفاوتة.
وبينت الهيئة أن الأسرى هم: معاوية طاهر القرم تمدد حتى 5/10، وأحمد مصطفى ملحم حتى 7/10، ومحمد لطفي أبو الرب 8 أيام، وعز الدين محمد مرزوق 8 أيام، وعز الدين أبو زيد 6 أيام، وأصدرت لوائح اتهام بحق الأسيرين حسام بني عودة وأجلت محكمته لتاريخ 7/11، والأسير مالك فشافشة وأجلت محكمته لتاريخ 7/11.
وأفرجت عن الأسيرين شداد عارضة شقيق الأسير محمود العارضة من عرابة، وعماد كممجي.
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