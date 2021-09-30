شؤون فلسطينية

ألوية الناصر تُعقب على بيان الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية

ألوية الناصر تُعقب على بيان الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، أنها مع الاجماع الوطني ومع الوحدة الميدانية لكافة الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية.

وقالت الألوية: "نحن مع بيان الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية وأنه قد تم مشاورتنا فيه، ونعلن من جديد تاييدنا له وإلتزامنا به".

جاء ذلك في أعقاب البيان الصادر عن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والتي أكدت أنها "ليست ضمن البيان الأخير الصادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة مع تأكيدها على حق شعبنا في المقاومة أمام العدوان".

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