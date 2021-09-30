اجتماع لمجموعة العمل القطاعية الزراعية "ASWG" بوزارة الزراعة برام الله



ورحب وزير الزراعة رياض العطاري في كلمته الافتتاحية بأعضاء مجموعة العمل القطاعية للزراعة ونائب القنصل الإسباني العام لدى فلسطين السيد اجناسيو سانشيز تابوادا، والدكتور عزام صالح عيسة مدير البرامج في منظمة الأغذية

والزراعة العالمية، والشركاء الدوليين والمحليين مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود والتعاون مع جميع الشركاء لتنمية وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني.





وتناول العطاري واقع القطاع الزراعي في ظل سياسات الاحتلال العدوانية واستهدافه للمزارعين واراضيهم والتضييق عليهم وقراره ضم الاغوار وغيرها من ممارسات عدوانية تتواصل وبشكل يومي.



وأشار العطاري الى توجهات الحكومة الداعمة للقطاع الزراعي لتحقيق التنمية وتعزيز صمود المزارعين، وذلك من خلال برنامج التنمية الاقتصادية الشامل المبني على العناقيد الزراعية التي يتم تنفيذها في 6 محافظات.



وأكد العطاري أن أهداف خطة العناقيد الزراعية هو تكريس الاعتماد على الذات سواء من حيث الجودة أو النوعية، وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة، وتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وتحقيق الأمن الغذائي.



كما شدد العطاري على أهمية تأسيس الشركة الفلسطينية – الأردنية للتسويق الزراعي في تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية وتسويق المنتجات الفلسطينية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية والدولية.



وركز الاجتماع على عرض أولويات الحكومة في موضوع العناقيد الاقتصادية وتحديداً الزراعية والتي بدأت الحكومة تنفيذها اعتماداً على أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي 2017-2022(صمود وتنمية مستدامة)، بالإضافة الى الاستراتيجيات والبرامج عبر القطاعية ومنها استراتيجية الأمن الغذائي والتغذوي وبرنامج تطوير المجترات الصغيرة.



كما تطرق الاجتماع إلى جهود إعادة إعمار قطاع غزة وتقييمات التعافي خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل أشهر والأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي.





من جهته أكد نائب القنصل الإسباني العام في فلسطين نائب رئيس مجموعة العمل لقطاع الزراعة على التطور الملحوظ في العمل المشترك بين وزارة الزراعة ومجموعة الممولين في إطلاق البرامج والمشاريع المشتركة.



وشدد على استمرارية الدعم المقدم من جانب الممولين الأوروبيين في الجانب الزراعي، كما تناول الصعوبات التي يواجهها المزارع الفلسطيني من حيث تكثيف الاحتلال لمصادرة الأراضي وإعاقة التنمية، مشيراً إلى أهمية تكثيف الدعم المقدم

لدعم صمود المزارعين.





بدوره تحدث مدير البرامج في منظمة الأغذية والزراعة العالمية عن البرامج التنموية التي تقدمها المنظمة في مختلف بلدان العالم بشكل عام وفلسطين بشكل خاص وذلك لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة العصرية والاستثمار في التدريب في الزراعة لمكافحة الفقر والبطالة.



وتم خلال اللقاء فتح نقاش موسع حول واقع القطاع الزراعي الفلسطيني وسبل دعمه وتطويره.







رام الله - دنيا الوطنعقد بمقر وزارة الزراعة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، اجتماع لمجموعة العمل القطاعية الزراعية، وتناول الاجتماع عرض للأولويات الوطنية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي حسب التوجهات الحكومية الفلسطينية، والتي ركزت على تعزيز صمود المزارعين وتوفير الدعم لهم خصوصاً المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية في جميع محافظات الوطن وخاصة في قطاع غزة، وفيما يسمى بمناطق(ج)، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات التنموية والتدخلات الإنسانية الطارئة والعمل على التكامل بين التدخلات الطارئة والتنموية.