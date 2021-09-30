شؤون فلسطينية

أوضاع صحية غاية الخطورة يواجهها الأسرى المضربون

أوضاع صحية غاية الخطورة يواجهها الأسرى المضربون
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي جواد بولس، أنّه تم تعيين جلسة للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (54) يومًا، في المحكمة العليا للاحتلال وذلك في السادس من أكتوبر القادم، للنظر في قضية استمرار اعتقاله الإداريّ.

وأضاف بولس، أنّه تقدم للمحكمة العليا للاحتلال بالتماس بشأن قضية الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ (71) يومًا، ولم يُحدد موعد الجلسة بعد.

وأكّد بولس أنّ الأوضاع الصحية للأسرى المضربين تتجه نحو الخطورة الشديدة، لا سيما الأسير القواسمة المحتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، حيث أكّد الأطباء أنّه لا يزال يعتمد مؤخرًا على الماء فقط ويرفض أخذ المدعمات.

كما أنّ الأسير الأعرج يعاني من أعراض خطيرة، وهو محتجز في سجن "عيادة الرملة"، إلى جانب الأسرى كايد الفسفوس الذي اقترب إضرابه من اليوم (80)، وهشام أبو هواش المضرب منذ(45) يومًا، ورايق بشارات منذ (40) يومًا، وشادي ابو عكر منذ (37) يومًا،  علاوة على الأسير حسن شوكة المضرب منذ (11) يومًا.

وفي هذا السياق، اعتبر نادي الأسير أنّ ما يجري مع الأسرى المضربين جريمة، حيث تواصل الاحتلال بأجهزته المختلفة تنفيذ جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّهم وعلى عدة مستويات، ورفضه الاستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداريّ التعسفيّ، في محاولة للضغط عليهم والتنكيل بهم، وايصالهم لمرحلة صحية صعبة تتسبب لهم بمشاكل صحية يصعب علاجها لاحقًا.

وطالب نادي الأسير كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية بوضع حد لجريمة الاعتقال الإداريّ التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى، وعلى رأسهم الأمم المتحدة.

ودعا نادي الأسير إلى مضاعفة جهود الدعم والإسناد للأسرى المضربين لا سيما في ظل الظروف المركبة التي تمر بها الحركة الأسيرة. 

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