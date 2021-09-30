شؤون فلسطينية

قلقيلية: إفشال عملية تصنيع وتسويق "سائل جلي" مزور

قلقيلية: إفشال عملية تصنيع وتسويق "سائل جلي" مزور
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفشلت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، اليوم الخميس، محاولة تصنيع وتسويق "سائل جلي" مزوّر، كانت في طريقها الى المحلات التجارية في محافظات الضفة الغربية وبيعها بأسعار منافسة للمنتج المصنّع محليًا والمستورد.

وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي أن جزءًا من الكميات تم ضبطها داخل مخازن المزور الواقعة في محافظة قلقيلية، أثناء عملية التصنيع والقيام بوضع بطاقات بيان مزوّرة على العبوات، والجزء الآخر كان في طريقه للتسويق في المحلات التجارية.

ولفت القاضي الى أن الكميات عبارة عن 3 آلاف لتر سائل جلي معبأة وجاهزة للبيع، و4.5 كوب مواد خام تستخدم في عملية التصنيع، ونحو 15800 عبوة فارغة معدة للتعبئة و4 آلاف لاصق لإظهار العلامة التجارية للمنتج.

وأشار القاضي الى ضبط الكميات والآلات المستخدمة في عملية التصنيع، وإحالة ملف القضية الى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المتبع.

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